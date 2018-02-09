Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yöneticileri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans sağlamak suçlamasıyla yargılanan Boydak Holding ve bağlı şirketlerine el konulması talebinde bulunuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa ve Şükrü Boydak’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı dava kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda 2. Ağır Ceza Mahkemesine talep yazısı gönderdi. Talep yazısında Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe programı SAP dışında “Logo Unity” isimli muhasebe programının kullanıldığı, iki farklı muhasebe kaydının tespit edildiği vurgulandı. Holding bünyesindeki “Merkez Çelik” isimli şirketle irtibatlı serverlara bağlı tutulan bu kayıtların, iki farklı ve birbiriyle bağlantılı dizüstü bilgisayara yedeklendiği ve daha sonra imha edildiği belirtilen talepte, şu ifadelere yer verildi: “Boydak Holding ve bağlı şirketlerin birlikte, sistematik ve organize çaba içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı/ilintili yapıların finansmanı için fon aktarımında bulundukları anlaşıldığından, kayyumluk yetkileri TMSF’ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin, TCK’nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep olunur.”