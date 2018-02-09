Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



“İzmir’de öğrencilik yıllarında okurken 1970-1974 yıllarında Fethulah Gülen cemaati ile tanıştım. Biz o dönemde dini saiklerle hareket ediyorduk. Latif Erdoğan ile aynı evde kaldık. Fetullah Gülen öğrencilik yıllarımızda kaldığımız eve gelirdi. Bu vesile ile cemaatin ana çekirdek kadrosu hakkında malumat sahibi oldum. Cemaat ile irtibatım 2010 yılına kadar devam etti bu tarihten sonra bu yapı ile hiçbir bağlantım kalmamıştır. Toplanan bursların öğrencilere verilmediğini, kurban paraları karşılığında kurbanın kesilmediğini gördükten sonra yapılan şantajlara da vakıf olmama binaen yapı ile ters düşmeye başladım. Ben mütediyen bir insanım, bu yüzden ayrışma başladı. Bu yapıdan ayrılmaya kalktığımda da bana iftira attılar ve zehirlemeye çalıştılar. 2010 yılından sonra yapı ile hiçbir irtibatım ve temasım kalmadığı gibi yapının aleyhe propagandalarına maruz kalarak boy hedefi haline geldim. Bu tarihten sonra da hiçbir irtibat ya da iltisakım kendileri ile olmamıştır. Hakkımda emniyet tarafından verilmiş sürekli koruma kararı vardır. 24 saat boyunca aldığım tehditlerden dolayı korunmaktayım.”



EMNİYETTEKİ GÖREVİNİ KABUL ETMEDİ

Emniyetteki FETÖ yapılanmasında görev üstlendiği yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, “Ancak İslami bilimler alanında eğitim aldığım için çağrıldığım sohbetlere iştirak etmişliğim olmuştur. Ayrıca Hacı Bayram caminde de vaaz ediyorum. Aleyhimdeki ifadelerden sohbetlere katılarak vaaz ettiğimi kabul etmekle diğer iddiaları kabul etmiyorum. Örgütün deşifre edilmesi için güvenlik güçlerine de ifade verdim. Hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasından tahkikat yürütülerek takipsizlik kararı verilmiştir. Ben başta çatı davasında olmak üzere Sakarya, Malatya , İzmir, İstanbul da yürütülen bu örgüte ait davalarda tanık olarak ifade verdim” dedi.