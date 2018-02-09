Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25) için Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tören düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katıldığı törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, bazı şehit yakınları da "Üzülmeyin, o şehit oldu. Hainleri sevindirmeyin" diye teselli etti. Tören sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan baba Hanifi Doğan, tabuta sarılarak, "El-Bab'a gittin yaralandın. Senin görevini ben tamamlayacağım, o dağlara ben gideceğim" dedi. Şehidin Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında El-Bab'daki patlamada yaralandığı, 1 ay tedavi gördükten sonra tekrar El-Bab'a döndüğü öğrenildi. Şehidini cenazesi, törenin ardından Yılanca köyü mezarlığında defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar (22) ise Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan'a sarılan anne Ülker Akpınar "Allah seni anana babana bağışlasın, evliysen karına çocuğuna bağışlasın. Benim Ömer'imi sen mi getirdin yavrum, bu ellerle mi getirdin?" diyerek ağladı.