Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin bölgesini YPG'nin zulmünden kurtarmak ve sınırdan yapılan terör tacizlerini engellemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Batı basınına battı. Avrupa'daki televizyon, ajans ve gazeteler, bölgedeki gelişmeleri taraflı ve ön yargılı aktarıyor. Teröristleri "Özgürlük savaşçıları, Kürt direnişçiler"; operasyonu da "Kürtlere karşı harekât" diye tanıtan Batı basını, Türkiye'nin şehitleri ve insanlık adımlarını ise görmezden geliyor.

Terör yandaşlarının Avrupa ülkelerindeki gösterilerini basit bir protesto olarak yansıtan Avrupalı gazeteciler, Türk toplumunun bireylerini, cami ve derneklerini hedef alan terör örgütü yandaşlarının saldırılarına hiçbir şekilde yer vermiyor.



SİVİLLER VURULUYORMUŞ!

İngiltere'de sol görüşlü ana akım yayın organlarından The Independent gazetesinde Patrick Cockburn imzasıyla "Türkiye’nin Afrin’de Hristiyan ve Yezidileri de kapsayacak bir etnik temizlik niyeti taşıdığı" iddiasıyla haberler kaleme alındı. Aynı gazetenin Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, PYD/PKK kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle çocuklar da dâhil, sivil ölümler olduğunu öne sürdü.

İngiliz BBC, PYD/PKK safında yer alan bir İngiliz vatandaşının Türk ordusuyla çarpışmaya hazır olduğu şeklindeki sözlerini öne çıkaran bir habere imza attı.



HAİNLERE METHİYELER

Fransa'nın resmî haber ajansı Agence France Presse (AFP) tarafından servis edilen haberlerde "Türk ordusunun Suriye’de Kürtleri hedef aldığı" öne sürüldü. AFP, 3 Şubat’ta servis ettiği görüntülü bir haberde, Afrin yakınlarında Türk askeri ve ÖSO’ya karşı intihar eylemi gerçekleştirerek ölen bir teröriste ilişkin PYD’nin sözde bir komutanının açıklamalarına yer verdi. Fransa'nın kamu yayıncısı Franceinfo kanalında yayınlanan bir röportajda Fransa’dan Suriye’ye giden ve YPG saflarına katılan Kendal Breizh isimli kişi konuşturuldu. YPG’ye methiyeler düzülen röportajda Breizh’in keskin nişancı olduğu, yabancı teröristlere komuta ettiği belirtildi.



ALMAN’IN KARIN AĞRISI

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi "Erdoğan, askerlerini Suriye’de Kürtlere karşı savaştırıyor" diye yazdı. "Zehirli Zeytin Dalı" başlığını kullanan Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, teröristleri sempatik göstermeye çalıştı. Spiegel dergisi "Türk taarruzunda kullanılan Alman tankları -Sakıncalı ticaret" başlığını attı. İtalya, Hollanda ve İspanya basınında terör örgütü üyelerini "Kürt savaşçılar" diye takdim edildi. ÖSO üyeleri için ise "Türkiye’nin eğittiği cihatçılar" ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİ

Açlıktan öleceklerdi

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı’yla terörden temizlediği köylere huzur getiriyor. Afrin'in Dikmetaş köyüne giren Türk askeri, 73 yaşındaki Hüseyin Davutoğlu ve 75 yaşındaki eşi Emine ile karşılaştı. İşitme engelli 73 yaşındaki yaşlı adam günler süren aç ve susuzluğun ardından hastanede baygın şekilde yatarken, eşi ise kendilerini ölümden kurtaran Mehmetçik'e dua etti. Emine Davutoğlu "Kurban olduklarımın (Türk askeri) yanıma gelmelerini çok istedim. Çok dua ettim. Babalarına rahmet, Peygamber kendilerinden razı olsun. Evimizin yanında 3-4 teröristin öldürüldüğünü gördüm. Kurban olduklarım bizi kurtarıp buraya getirdiler. 5-6 gün aç kaldık, susuz kaldık, uyku yüzü görmedik. Bütün millete zulmettiler" dedi. Bilal Ağa köyündeki evlerinde tek başlarına bulunan ve TSK tarafından Türkiye'ye getirilen iki yaşlı, huzurevine yerleştirildi. Mehmetçiğin kurtardığı 65 yaşındaki Ahmet Hannan "Burada Suriye'den çok daha fazla huzurluyum. Bana ekmek verdiler, yatacak yerden berberine kadar hizmet sağladılar. Bundan daha iyi bir şey var mı? Kendi evimde bile bu imkânlar yoktu" dedi. Hannan, 82 yaşındaki komşusu Azime Hussein ile birlikte zor günleri unutmak ve yakınlarına kavuşmak istediğini söyledi.

Esad'ın katliamını TSK'ya yıktılar

Terör örgütü PKK destekçileri, Anadolu Ajansı'nın Doğu Guta'da çektiği, 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etti. Örgütle bağlantılı hesaplar, Esad'ın sivil katliamını TSK'ya yıkmaya kalktı. Kirli oyun deşifre edildi. Aynı eller daha önce de Doğu Guta'da ölen Ümame bebeği Afrinli gibi göstermeye çalışmıştı.

Teröriste bile şefkat

Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece muhraç durumdakilere değil kendilerine silah sıkan teröristlere de sahip çıkıyor. Şeyh Horoz bölgesinde, Türk askerine teröristler saldırı düzenledi. Yoğun çatışma yaşandı. 2'si ağır 10 asker yaralandı. Teröristlerden bazıları da yara aldı. TSK, kendilerini vurun hainleri ölüme terk etmek yerine tedavilerini yaptı.

PKK'NIN ELİNDEN KURTULANLAR ANLATTI:

Terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silahlandırdığı çocuklar ve gençler, yaşadıkları zulmü anlattı. TRT Kürdi'ye konuşan 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, teröristlerin yaşıtlarını zorla örgüt saflarına kattığını, kendisine 12 gün eğitim verildiğini, sonunda Beşir adında bir arkadaşıyla ellerinden kaçmayı başardığını söyledi. Adının Orik olduğunu dile getiren 16 yaşındaki bir erkek çocuğu da bayramda ablasını görmek için Türkiye'ye geçtiğini, PYD/PKK'nın kendisini zorla çuvala koyarak savaşa getirdiğini anlattı. Geçimini sağladığı ailesinin Türkiye'de kaldığını belirten Orik, "PKK, zulmetti herkese. Dövdüler, zorla buralara getirdiler bizi" diye konuştu. Orik, PYD/PKK teröristlerinin Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerine karşı çıktığını, camiye gidenleri dövdüğünü söyledi.

AİLENİ GÖTÜRÜRÜZ DEDİLER

Başka bir genç de PYD/PKK üyeleri tarafından yolunun kesildiğini ve zorla silahlandırıldığını anlatarak "Araplarla, Türklerle ve Hristiyanlarla alıp veremediğim yok. Burada kardeşçe yaşayabiliriz" diye konuştu. Genç, PYD/PKK'nın çok küçük yaştaki çocukları bile zorla silahlandırdığı aktardı. Afrin'in Öksüzler köyünden 18 yaşındaki bir diğer genç de PYD/PKK üyelerinin "zorunlu askerlik" diye kendisini silahlandırdığını söyledi. Babası hayatta olmadığından ailesine bakmak zorunda olduğunu, örgüt saflarına katılmamak için mücadele ettiğini dile getiren genç, örgüt üyelerinin kardeşini, ablasını ve hatta annesini götürmekle tehdit ettiklerini belirtti.