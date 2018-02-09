Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 1028’e yükseldiği belirtildi. Harekatın ilk gününden bu yana TSK ve ÖSO unsurları 40 noktada kontrol sağladı. Önceki gün Şeyh Huruz Köyü (Horoz) ve alt yerleşim birimlerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu. Şeyh Horoz Dağı giren Türk özel kuvvetler askerlerinin ilk fotoğrafı yayınlandı.

Çatışmaların yaşandığı bir başka bölge ise Raca cephesi. Teröristlerin fazla bir direnç gösteremeden çekildiği bazı noktalarda Batı ülkelerinin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) DEAŞ ile mücadele için verdiği bazı silahlar ele geçirildi. Afrin’de ise bir ilkokulda(!) bulunan kitaplardaki harita, PKK/YPG’li teröristlerin alçak hedeflerini gözler önüne serdi. Haritada hayali bir ülke yer alıyor ve Türkiye topraklarının neredeyse yarısı da bu ülkenin toprakları içinde gösteriliyor. Sınıra sevkiyat dün de devam ederken Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısında yer alan terör mevzileri Türk topçusu tarafından dövüldü. Sinyal kesici askeri araçlar gün boyunca sınır hattında devriye gezdi.