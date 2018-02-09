Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de önemli petrol yataklarının bulunduğu Deyre’z-Zor şehrinde ABD ile İran güçleri karşı karşıya geldi. Esad rejimini destekleyen İranlı milisler, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki terör örgütü PYD/PKK’nın “karargâhına” saldırdı. 500 kişilik ağır silahlı ve tank destekli grup, PYD/PKK’nın işgalindeki Koniko gaz ve El Ömer petrol sahasına ilerlemeye başladı. İran güçleri, Fırat Nehri’nin doğusundaki terör örgütünün elinde bulunan Dahla Cedide ve Akidat beldelerini de hedef aldı. Fırat Nehri boyunca uzun bir hattı füze ve topçu saldırısına tutan İran güçleri karşısında, PYD/PKK büyük kayıp verdi. Bunun üzerine devreye ABD girdi ve koalisyona bağlı savaş uçakları saldırıya karşılık verdi. El Ömer’de askerleri bulunan ABD ordusu, İran güçlerini Fırat’ın batısında özelikle Haşam ve Mırat beldelerinde 3 saat kesintisiz bombardımana tuttu. 50’ye yakın İran milisinin hayatını kaybettiği çatışmada, ABD askerinin kayıp vermediği öğrenildi.



RUSYA’DAN TEPKİ

Rusya ise ABD liderliğindeki koalisyonun Esad rejimini destekleyen gruplara hava saldırısı düzenlemesine sert tepki gösterdi. Rus milletvekili Franz Klintseviç rejime yönelik hava saldırısının saldırganlık örneği olduğunu ifade etti.

Irak sınırına hakim Deyre’z-Zor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusu, Suriye’nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. PKK/PYD, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyre’z-Zor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri’nin doğusunda ilerlemişti. 23 Eylül 2017’de Deyre’z-Zor’un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko’yu ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017’de de Suriye’nin en büyük petrol sahası El Ömer’i işgal etmişti. Hâlihazırda Deyre’z-Zor’da Fırat Nehri’nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esad rejimi ve güneyinde dar bir alanda DEAŞ hâkim.

Bu nasıl müttefik?

DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon görev gücünün en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk ve koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, Türkiye’nin operasyon düzenleme sinyali verdiği Menbiç’e giderek teröristlerle kol kola fotoğraf verdi. ABD basınını yanlarına alarak Fırat Kalkanı güçlerinin karşısındaki YPG mevzilerini denetleyip poz veren Funk, “Bizi vurursanız agresif şekilde karşılık veririz” diyerek Türkiye’yi tehdit etti. ABD’nin buradaki askeri varlığının gerginliği azaltma amaçlı olduğunu öne süren Funk, “Kimse yapamazken

onlar (YPG/PYD) Rakka’yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı. Biz DEAŞ’ın kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz” diye konuştu. ABD’li komutanlar ile PYD/PKK’lılarla omuz omuza fotoğraflarını yayınlayan ABD yayın kuruluşu CNN International “ABD uzun süre bu savaşın dışında kalmak için çabaladı. Ama artık bunun içinde. NATO müttefiki Türkiye ile Menbiç’te karşı karşıya. Türkiye’nin ‘terörist’ olarak gördüklerini ABD ‘kahraman’ olarak görüyor” yorumunda bulundu. Ziyaret sırasında ise ABD askerleri namluyu Türkiye’ye çevirdi.