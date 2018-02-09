Başkent Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilidirildi.