Başkent Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilidirildi.
Terör propagandası yapan 17 şüpheliye gözaltı
09.02.2018 - 09:16 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkentte, Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştığı tespit edilen PKK/KCK üyesi 17 kişi için gözaltı kararı verildi
Etiketler : terör,pkk,zeytin dalı,
542414 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542414.aspx
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