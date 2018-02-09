Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Selim Temurci istifa etti, Selim Temurci kimdir, nerelidir, Selim Temurci neden istifa etti sorularının cevapları bu haberde. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin 3 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktığı öğrenildi. Temurci, AK Parti İl Başkanlığında konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Buradaki konuşmasında görev süresinde yaptığı bazı çalışmaları anlatan Temurci, "Onurla şerefle geldiğim AK Parti İl Başkanlığı görevinden mutlulukla ayrılıyorum. 3 yılda zorlu bir dönem geçirdik. Makamlar ve mevkiler geçici, davamız kalıcıdır. Biz bu davanın neferiyiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'de 2017'de başlayan değişim rüzgârı devam ediyor. AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Recep Altepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da değişim hareketi kapsamında istifa eden isimler arasında bulunuyor.

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

1970'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğan Selim Temurci, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde ekonomi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan Temurci, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur. Özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yapan Selim Temurci, dış ticaret, finans ve pazarlama konusunda eğitimler vermektedir. İyi derecede İngilizce bilen Selim Temurci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Temurci, 2015 yılında AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi'nde seçime tek aday olarak girmiş ve 548 delegenin 520'sinin oyunu alarak, AK Parti İstanbul İl Başkanı olmuştu. Temurci, görevi Aziz Babuşçu'dan devralmıştı.

"15 TEMMUZ'U GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, duruşuyla büyük takdir toplayan Temurci, İhlas Haber Ajansı'ndan Mustafa Arıdoru'ya verdiği röportajda, 15 Temmuz ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz, Türkiye için önemli bir gece. Milletimizin gerçekten demokrasiye olan inancını gördüğümüz bir gece. O gün milletin kutuplaştığını bu milletin birbirinden ayrı düştüğünü söyleyenlere millet en güzel cevabı verdi. Bunları gelecek nesillere de anlatmamız ve aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda bu olayın içerisinde gerçekten hem AK Parti çatısı altında hem de Cumhurbaşkanımızla birlikte böyle bir süreci yaşamış olmak en büyük onur. O hain gecede sokaklara çıkıp şehit olan kardeşlerime rahmet diliyorum. Hem şehit ailelerimize hem gazi kardeşlerimize 15 Temmuz’un milletin emaneti olarak bakıyoruz. Bu millet 15 Temmuz’dan sonra bütün dünyaya demokrasinin yanında çok önemli bir şey söyledi: Türkiye ile ilgili planlarınız bu coğrafyada biz oldukça geçerli olmayacak."