Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. TSK, oerasyonun 21. gününde 1062 terörist etkisiz hâle getirildiğini ifade etti. Öte yandan Afrin'de bir kahraman askerimizin şehit düştüğü öğrenildi.