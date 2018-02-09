Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. TSK, oerasyonun 21. gününde 1062 terörist etkisiz hâle getirildiğini ifade etti. Öte yandan Afrin'de bir kahraman askerimizin şehit düştüğü öğrenildi.
Afrin'de 1 askerimiz şehit oldu
09.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.
Etiketler : şehit,afrin,zeytin dalı,
542439 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542439.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER