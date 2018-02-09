Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 21. gününde öldürülen terörist sayısının 1062'ye yükseldiğini bildirdi. TSK ayrıca, dünkü hava harekâtında 19 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in batısındaki Nisriyye, Eşkan Arabi, Orta Çakallı ve Dükkan köylerini terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'den temizledi. Yanı sıra Hatay'daki çok namlulu roketatarlardan (ÇNRA) Afrin çevresindeki terörist mevzilerinin vurulduğu öğrenildi.