Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, daha önce 17 Mart olarak belirlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’ya geliş tarihinin yoğun program ve gündem sebebiyle 24 Mart tarihine alındığını açıkladı.

Milletvekili Oktay Çanak yaptığı açıklamada, son dönemde iç ve dış politikalar alanında yoğun bir gündem yaşandığına dikkat çekti. Özellikle Afrin Zeytin Dalı Harekatı sebebiyle iç ve dış gelişmelerin ani değişiklikler gösterdiğini vurgulayan Milletvekili Çanak, bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Ordu İl Kongresi’nin de ileri bir tarihe alındığını söyledi. Daha önce 17 Mart olarak açıkladıkları il kongresi tarihinin 24 Mart tarihine alındığını kaydeden Çanak, “24 Mart tarihinde hem Ordu hem Samsun il kongreleri yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün hem Ordu hem Samsun kongrelerine katılacak. Aynı gün her iki ilimizde kongrelerimiz bir şölen havasında geçecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kutlu mücadeleye devam edecek ve bu kutlu davayı savunmaya devam edeceğiz” dedi.