Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şüpheliler tespit edildi. Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3’ü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, fişekler, 1 ton kaçak mazot ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.