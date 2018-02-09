Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, Esenler’de sahte ve kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ve benzeri ürün imal edildiğini tespit etti. Sağlıksız ortamda ilaç üretip bu ilaçları çeşitli şehirlere gönderdiği tespit edilen şüphelilerin, ayrıca kurdukları çağrı merkezi üzerinden kısa mesaj yoluyla müşteri aradığı, gönderilen mesajlara dönüş yapan müşterilerin de çağrı merkezinde çalışan kişiler üzerinden ürünlerin satışının sağlandığı belirlendi.

Polis, 2 iş yeri ve 2 depoya 7 Şubat’ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek, cinsel gücü artırıcı sahte ilaç, parfüm, zayıflama ve saç bakım ilaçlarından oluşan 62 bin 355 adet gıda takviyesi, 95 bin 110 tablet cinsel performans artırıcı ilaç, 587 şişe sahte parfüm, 141 adet cep telefonu, 25 bin 200 adet etiket ve bandrol, 20 bin boş fatura ve 2 bin irsaliye olmak üzere toplam 205 bin 396 ürün ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda, sağlıksız ortamlarda sahte ilaç üretip bu ilaçları piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor.