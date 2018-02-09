Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı 21. günde devam ediyor. Çok sayıda köy daha PYD/PKK terör örgütünden temizlendi. Yapılan açıklamada Afrin'in batısındaki Nisriyye, Eşkan Arabi, Orta Çakallı, Cukali Favkani ve Dükkan köylerinin ele geçirildiği açıklandı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar beraberindeki komutanlarla birlikte ihbar kontrol uçağından Afrin harekatını denetledi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, TSK ve ÖSO'nun, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü de PYD/PKK'dan aldığı duyurulmuştu.

Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.

ETKİSİZ HÂLE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062'YE ÇIKTI

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 1062 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, dün 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.