Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Karamollaoğlu, AK Parti'ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.
Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi
09.02.2018 - 14:38 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,karamollaoğlu,
542471 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542471.aspx
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