Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Karamollaoğlu, AK Parti'ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.