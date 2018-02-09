Hakkari Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK'lı terörisler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu
Çukurca'da hain saldırı: 1 şehit
09.02.2018 - 15:44 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Çukurca'daki Zer Tepe bölgesinde PKK'lı terörisler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.
Etiketler : çukurca,pkk,saldırı,şehit,
542487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542487.aspx
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