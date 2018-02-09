Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na Türkmen askerlerinden destek geldi. Türkmen Komutan Seyf Ebubekir liderliğindeki 500 kişilik komando birliği, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak üzere Afrin’e gönderildi. 120 gün süren zorlu eğitimi geçmeyi başaran komandolar Afrin’i özgürleştirmek için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetli ile omuz omuza mücadele edecek. 500 kişilik komando birliğinde neredeyse eşit miktarda Kürt, Arap ve Türkmen asker bulunuyor. Suriyeli Türkmen ve ÖSO tarafında yer alan bir asker yaptığı açıklamada, “Allah hepinizi bu savaşta mübarek etsin. Bu hususta Allah’tan tek temennimiz ülkemizi ve topraklarımızı PYD/PKK unsurlarından temizlemektir. Bizim çocuklarımızın ve geleceğimizin, analarımızın ve bacılarımızın, toprağı, canı ve her şeyi bizlerden sorumludur kardeşlerim. Burada PYD/PKK örgütleri ırkçılık yapmaktadır. Bizim safımızda yer alan Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmenler hepimiz kol kola, kardeş kardeşe bu savaşta yer alıyoruz. Bölgenin ve komşu ülkelerin huzuru için bu tür örgütlerden bir an önce kurtulmalıyız. Allah gazamızı mübarek eylesin” ifadelerini kullandı.