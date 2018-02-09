Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makel’in LED aydınlatma fabrikasını ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekti. 1977 yılından bugüne dek elektrik malzemeleri sektöründeki büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren Makel, yatırım süreçleri ve büyümesi devam eden ilk yerli LED aydınlatma fabrikasında bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi ağırladı. Fabrika’da Led Aydınlatma üretim tesislerini gezen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Zeybekci’ye Makel Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler eşlik etti.

Ziyaret sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışkan, Türkiye pazarındaki LED aydınlatma ürünlerinin ithal olduğuna dikkat çekti. Makel Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Büyük özveri ile gerçekleştirdiğimiz LED Aydınlatma yatırımı ile ilk etapta Türkiye’deki LED aydınlatma ürünlerinin %20’sini karşılamayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde iç pazardaki payımızı artırırken yurtdışı LED aydınlatma ürünleri pazarında da geniş bir ağa ulaşmayı planlıyoruz. Makel olarak bugün, ellinin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Öncelikli amacımız daima ülkemize katma değer oluşturmak oldu. Bu anlamda ülkemizde yerli bir üretime daha imza atarken öncü olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin de fabrikamızı ziyareti bizleri daha da cesaretlendirdi.” dedi.

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ’DEN TAM NOT

Makel’in İstanbul – Esenyurt’taki LED aydınlatma fabrikasını ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerli üretim noktasında gerçekleştirilen yatırımdan dolayı Makel ailesini tebrik etti ve milli üretimin önemine değindi. 45 bin metrekare kapalı alan üzerinde anahtar grubu, grup prizleri, şalt ürünleri, sigorta kutuları, aksesuarlar, akıllı ev sistemleri, endüstriyel ürünler elektrik sayaçları ve led aydınlatma ürünleri üreten Makel’in anahtar – priz, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, şalt & endüstriyel ürünler ve sayaç dahil 17 binin üzerinde ürün çeşidi bulunuyor.