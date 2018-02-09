Terör örgütü YPGPKKPYD’ye yönelik sınır ötesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörist hedefleri bir bir imha ediliyor. Özellikle teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cinderese bölgesinin üst kesimleri, yoğun bir şekilde vuruluyor. Obüsler terörist mevzilerini imha ediyor.
Cinderese bölgesine yoğun top atışları
09.02.2018 - 21:36 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan birliklerden Suriye’nin Cinderese bölgesinde teröristlerin olduğu yerler yoğun obüs atışlarıyla vuruluyor.
Etiketler : cinderese,hatay,reyhanlı,
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