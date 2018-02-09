Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı dava Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, verilen aranın ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme, firari sanıkların yakalama infazının beklenmesine, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanıkların ByLock kullanım içeriklerinin ilgili makamlardan istenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanan eski başyaver albay Ali Yazıcı'nın dosyası ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın darbe teşebbüsünde bulunmakla ilgili suçlardan dolayı dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Sanık Muhsin Kutsi Barış'ın mevcut dava kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından açılan kamu davalarının yargılamasının devamına karar veren mahkeme, ayrıca sanıklar Fatih Yanıkkaya, Mahmut Tuncer, Mustafa Kocaaslan, Muhammet Yılmaz ve Eray Çekerek'in dosyasını da Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinin talebi doğrultusunda ayırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kürşat Kayhan, Orhan Çiçek, Bilal Çiçek, Recep Durmazdır, Abdulsamed Baysal, Yunus Baş, Feyyaz Soysal ve Enes Yesir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 19 Şubat'a ertelendi.