Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. İstifasını İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısı ile duyuran Temurci, çocuk denilebilecek bir yaşta siyasete girdiğini belirterek “Dokuz yılımı AK Parti çatısı altında geçirdim, üç yıl boyunca il başkanlığı yaptım. Bu zaman zarfında AK Parti’nin bayrağına, AK davanın değerlerine onurla ve kararlılıkla sahip çıktım” dedi. Temurci, İstanbul’da, 3 yılda “7 Haziran-1 Kasım seçimleri”, “15 Temmuz sonrası 16 Nisan referandumu” ve “Cumhurbaşkanı’nın 2. defa partinin başına gelmesi, değişim ve yenilenme süreci” şeklinde değerlendirilebilecek 3 farklı dönemde çok önemli vazifeleri idrak ettiklerini söyledi. AK Parti’de genel başkan değişikliğinden sonra yeni bir dönem başladığını belirten Temurci, şunları kaydetti: Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Recep Tayyip Erdoğan bu partinin kurucu lideri, davamızın lideri. İkinci kez göreve gelmesinden sonra, partimiz bir yenilenme ve değişim süreci içine girmiştir. Bu yeni dönemin partimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bizde değişim, bir bayrak yarışı, yeni bir motivasyondur. İnancım odur ki, önümüzdeki dönemde görevi devralacak arkadaşımız bu başarı çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak, bizler de bu davanın bir neferi olarak her zaman onun yanında olacağız.

Temurci’nin yerine, aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Bayram Şenocak getirildi. Daha önce Avcılar Belediye Başkanlığına aday olan Şenocak, 1978 Trabzon Of doğumlu. Şenocak İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu.