Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Zeytin Dalı Harekatı’nı havadan denetledi. Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi’ne geçen Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi. İnceleme ve denetlemeleri sırasında bir konuşma yapan Akar, “TSK, sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege’yi kontrol altında tutabiliyor. Sadece Kardak değil, tüm Ege’yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin’de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege’yi kontrol edebilecek güce sahibiz” dedi. Akar, denetim ve incelemelerinin yanı sıra son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdi.