Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı mutabakat ile kısa süreliğine kapatılan Suriye hava sahası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından yeniden uçuşlara açıldı. 5 gün sonra havalanan F-16’larımız Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK'ya ait belirlenen hedefleri yeniden vurmaya başladı. Minniğ, Bafilyun Dağı, Raco ve Kefr Cenne'deki terör mevzilerini yerle bir eden jetlerimiz, Afrin merkezindeki bir silah deposunu da vurdu. İmha edilen silah deposunda çok sayıda teröristin öldüğü öğrenildi.



1062 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Jetlerimizin devreye girmesiyle harekât da yeniden hız kazandı. Afrin bölgesindeki Bafilyun Dağı, Şeyh Huruz (Horoz) ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusundaki teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin de aralarında bulunduğu 19 hedef imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı operasyonun başladığı tarihten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 1062'ye yükseldiğini duyurdu. Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresindeki tespit edilen hedefler Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Hatay'ın karşısındaki topçu birlikleri ve ÇNRA'larla (çok namlulu roket atarlar) teröristler ateş altına alındı.



BATIDA HAT BİRLEŞTİRİLDİ

Yoğun bombardımanın ardından TSK birlikleri ve ÖSO unsurları ateş altına alınan bölgelere doğru ilerlemeye başladı. Afrin'in batısındaki Cinderes bölgesinde yer alan Eşkan Arabi, Dükkan, Nisriyye, Orta Çakallı, Seferiye ve Yukarı Çağla köyleri ele geçirildi. Sulduçuk köyünün de kurtarılmasıyla batı cephesindeki Şeyh Hadid bölgesinde hat birleştirildi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın 21. gününde YPG'lilerden temizlenen alan 157 kilometrekareye yükseldi.



KARŞILIKLI MUTABAKAT

3 Şubat Cumartesi günü İdlib’te Su-25 tipi Rus savaş uçağının MANPAD (taşınabilir hava savunma sistemi) ile düşürülmesinden ardından Rusya MANPAD’lere karşı yeni bir güvenlik çalışması başlatılmıştı. Rusya, bu tarz saldırılara karşı Afrin ve İdlib hava sahasını kapsayacak biçimde elektronik hava savunma sistemi kurma çalışmaları yürütmek üzere, Türkiye’den Afrin’e hava operasyonlarına ara vermesini istemişti. Bunun üzerine karşılıklı mutabakat ile Türkiye hava operasyonlarına bir müddet ara verilmişti. Erdoğan - Putin görüşmesinin ardından hava sahası yeniden açılmış oldu.