Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur." denildi.

36 HEDEF İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 141'E YÜKSELDİ

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1141'e ulaştı.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

TÜRK F-16 MÜNBİÇ'TEN GEÇİP YPG HEDEFLERİNİ VURDU

Zeytin Dalı Harekâtı'nda hava harekâtının yeniden başlamasıyla operasyon hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan yoğun şekilde ateş altına alındı. Uçakların bomba bıraktığı yerlerde gerçekleşen şiddetli patlama sesleri, sınır hattından net şekilde duyuldu. Vurulan yerler arasında, Bafelyun Dağı da bulunuyor.

5 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO unsurları Afrin'in batısındaki Nisriyye, Dükkan, Eşkan ve Cukali Favkani ve Orta Çakallı köylerini terörden arındırdı. Böylece harekât kapsamında 46 köy ve nokta kurtarılmış oldu. Genelkurmay Başkanlığı da önceki gece hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiğini, bölgeden elde edilen bilgilere göre operasyonda bir askerin şehit olduğunu, 34 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 62'ye yükseldi.

46 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve ÖSO tarafından Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Orta Çakallı, Cukali Favkani köyü ve Cinderes beldesinin Dükkan, Eşkan ve Nisriyye köyü ve tepesi terör örgütünden alındı. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 29'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 46 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

'ÇNRA'LARLA ATIŞLAR YAPILDI

Bölgeden elde edilen bilgilere göre 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan, Suriye'nin Afrin kentinin batısındaki Cideres beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarına tank, obüs ve Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri (ÇNRA) atışlar yapıldı.