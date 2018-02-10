Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece İstanbul’da 3 ayrı ilçede bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bazı yabancı uyruklu kişilerin örgüt adına eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan terör polisi, 6 eve ani baskın düzenledi. Operasyonlarda, örgütün aktif olduğu Ortadoğu ülkelerine gidip gelen ve yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 31 şüpheli yakalandı. Bu zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgüt adına propaganda ve eylem talimatı içeren dijital veriler ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün ana gövdesini oluşturan Suriye, Irak ve Yemen gibi Ortadoğu ülkelerinin aksine, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri ile Afganistan, Pakistan, Çeçenistan gibi gerilimli coğrafyalarda taban bulan ‘yabancı terörist savaşçılar’ olduğu belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.