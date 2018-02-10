Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Pamukçu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
10.02.2018 - 12:05 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Etiketler : erdoğan,şehit,zeytin dalı,haberler,
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