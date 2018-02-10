Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Pamukçu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.