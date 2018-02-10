Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı operasyon başlattı. Polis daha önceden örgütün gizli iletişim ağı olan ByLock'u kullandığını tespit ettiği 7'si avukat, 6'sı kadın 35 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak Adana merkezli İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Siirt ve Bursa'da 40 adrese baskın düzenlendi. Baskında ByLock kullandığı tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.