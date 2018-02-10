Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün bir askeri helikopterin düşürüldüğünü ve karşılığının kat kat ödetileceğini açıklamasının ardından sınır bölgesinde konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlardan Afrin'e yoğun atışlar yapıldı.









Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.







