Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün bir askeri helikopterin düşürüldüğünü ve karşılığının kat kat ödetileceğini açıklamasının ardından sınır bölgesinde konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlardan Afrin'e yoğun atışlar yapıldı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.
Helikopterin düşürülmesinin ardından bölge bombardımana alındı
10.02.2018 - 16:15 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay-Suriye sınırında askeri helikopterin düşürülmesinin ardından Hatay'ın Cilvegözü ilçesi Oğulpınar sınır karakolunda konuşlu fırtına obüs ve çok namlulu roketatarlar ile Afrin'deki terör hedefleri top atışına tutuldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün bir askeri helikopterin düşürüldüğünü ve karşılığının kat kat ödetileceğini açıklamasının ardından sınır bölgesinde konuşlu obüs ve çok namlulu roketatarlardan Afrin'e yoğun atışlar yapıldı.
Etiketler : atak,helikopter,haberler,
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