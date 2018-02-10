Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında düşen helikopter ile ilgili bilgi aldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.