Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında düşen helikopter ile ilgili bilgi aldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.