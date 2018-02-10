Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında düşen helikopter ile ilgili bilgi aldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı ile telefonla görüştü
10.02.2018 - 17:26 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’la telefonla görüştü.
Etiketler : chp,Kemal Kılıçdaroğlu,Hulusi Akar,
542695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542695.aspx
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