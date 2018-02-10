Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde 2 asker şehit oldu. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un acı haberi Kırıkkale'deki baba evine ulaştı. Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın şehadet haberi Ankara'daki eşine verildi.

ŞEHİT ATEŞİ KIRIKKALE'YE DÜŞTÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT ATEŞİNİN DÜŞTÜĞÜ SOKAK BAYRAKLARLA DONATILDI

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un Malatya'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.

Şehit Kahraman'ın kayınpederinin Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Kahraman'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

ŞEHİDİN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulunurken, bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.

Şehit Kahraman'ın ailesinin İzmir'de yaşadığı ve babasının emekli polis olduğu, şehidin eşi Duygu Kahraman'ın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.