Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’e şehit ateşi düştü

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Atak tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın acı haberi İzmir’de yaşayan ailesine ulaşırken, Başbakan Binali Yıldırım da taziye ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şehadet haberi İzmir’de yaşayan ailesine ulaştı. Karaman'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a verildi.

Başbakan’dan taziye ziyareti

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına gelirken, programları sebebiyle Manisa’da olan Başbakan Binali Yıldırım da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Karaman'ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı bildirilirken, cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.

Afrin'den Adana'ya şehit ateşi düştü

Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) acı haberi Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca'nın İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 22. Sokak’taki baba ocağındaki kız kardeşi Zehra Koca'ya acı haberi İlçe Kaymakamı Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve sokağı belediye yetkililerince Türk bayrakları ile donatılırken, şehidin haberini alan yakınları ve komşuları da şehidin baba ocağına akın etti.

3 çocuklu bir ailenin evladı olan Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın 3 yıllık Uzman Çavuş olduğu, Halit ve Zehra adında kardeşlerinin olduğu, annesi Ümran Koca'yı 6 yıl önce kaybeden ve babası Hidayet Koca'yı ise küçük yaşlarda kaybeden Şehit Uzman Çavuş Koca'nın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle defnedileceği öğrenildi.

Samsun'a şehit ateşi düştü

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun’daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesindeki yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Samsunlu P. Uzm. Çvş. Burak Akalın şehit oldu. Şehidin Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer, anne Aysel ve baba Ekrem Akalın’a acı haberi verdi. Evin tek erkek oğlu olan ve 1 kız kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Burak Akalın 2015 yılında göreve başladı. Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’ye göreve gitmişti.

Bugün yaşanan çatışmada şehit düşen Akalın’ın baba ocağına dev Türk bayrakları asıldı. İlkadım Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Akalın’ın Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Afrin şehidinin acı haberi ailesine verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in acı haberi Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in (27) şehadet haberini Erzin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan annesi Suna ve babası Mehmet’e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Selim Tıraş verdi. Acı haberin ardından şehidin evi Türk bayrağı ile donatıldı.

Şehidin 3 kız kardeşi olduğu ve önümüzdeki aylarda evleneceği öğrenildi. Öte yandan Ekiz’in cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip Mahmutlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda Adıyaman’ın Besni ilçesi Suvarlı Beldesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Enes Sarıaslan (23) şehit düştü.

Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında Sözleşmeli Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın şehit düştüğü öğrenildi. Bingöl Komando Birliğinde görev yapan ve Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden Sarıaslan'ın, 2 yıllık asker olduğu öğrenildi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, şehidin Pazar günü Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde öğle namazının ardından defnedileceğini söyledi.