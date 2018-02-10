Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir günde üç acı haber geldi. Helikopter düşmesi sonucu 2 şehit haberinin geldiği harekat kapsamında TSK akşam saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada 5 askerin de yaralandığı bildirildi. TSK, daha sonra yaptığı açıklamada 2 askerin daha şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi.

TSK'DAN İKİ AYRI AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Harekat kapsamında günün ilk acı haberi ATAK tipi helikopterimizin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafında düşmesi sonucu gelmişti. Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ile Pilot Üsteğmen Erdem Mut, helikopter düşmesi sonucu şehit olmuştu. Bu şehitlerle birlikte harekat kapsamında bugün şehit olanların sayısı 7'ye yükseldi. Harekat kapsamında bugün yaralanan askerlerin sayısı da 9 oldu. En az 26 terörist etkisiz hale getirildi.

ACI HABER AİLELERE ULAŞTI

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş´un (33) ailesine acı haber Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri tarafından verildi. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. 1 kız kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Burak Akalın 2015 yılında göreve başladı. Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'ye göreve gitmişti. Şehit Akalın'ın Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) şehadet haberi de Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan annesi Suna ve babası Mehmet Ekiz'e verildi. Şehidin 3 kız kardeşi olduğu ve önümüzdeki aylarda evleneceği öğrenildi.