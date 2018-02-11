Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afrin harekâtında bir helikopterin düşürüldüğü haberini veren Cumuhurbaşkanı Erdoğan “Bizim bir helikopterimiz gidecek ama bunun bedelini onlar katbekat ödeyecekler” dedi. Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin yeni bir hazırlığın olduğunu belirterek, “Türkiye’de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK’lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK’lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK’sını kurar, o STK’sıyla yola devam eder” diye konuştu. 2019 yılında yapılacak seçimlere dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: Güçlü olmamız için bir iki noktayı özellikle hatırlatmam lazım. Gerek gençlik gerek kadın kolları gerekse de ana kademe eğer biz kendi içimizde sadakat, teslimiyet bunları gerçekleştiremezsek arkadaşlar, bizim yolumuz açık değildir. Her büyük mücadele gibi bu süreçte de pek çok engelle, pek çok saldırıyla, pek çok ihanetle karşılaştık. Özellikle son 5 yılımız bekamıza yönelik kesintisiz tehditlere karşı yürüttüğümüz şanlı bir mücadeleyle geçti. Ne FETÖ ne de PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz olarak gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı, bundan sonra da bozamayacaktır.