Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Maurice başkanlığındaki heyetler arasında 12 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da düzenleneceğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, terörizmle mücadele alanında iş birliği gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.