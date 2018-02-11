Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Lavrov ile Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye amaçlı bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov'a taziyelerini iletti
11.02.2018 - 19:22 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye amaçlı bir görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rusya,lavrov,
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