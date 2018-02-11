Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Lavrov ile Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye amaçlı bir görüşme gerçekleştirdi.