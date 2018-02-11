Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.
Afrin sınırına askerî sevkiyat sürüyor
11.02.2018 - 19:29 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.
Etiketler : afrin,sınıra sevkiyat,
542907 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542907.aspx
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