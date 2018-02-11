Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.