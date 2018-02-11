TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.
Afrin'de PYD hedefleri ateş altında
11.02.2018 - 19:33 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.
Etiketler : Suriye,Afrin bölgesi,
542908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/542908.aspx
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