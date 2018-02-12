Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ederken, önceki gün 2'si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekât bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdikleri bildirildi. Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.

Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK'lı teröristin yardıma giden komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi. Güvenlik kaynakları, bölgenin birkaç saat sonra tamamen teröristlerden temizlendiğini, köşeye sıkışan PYD/PKK'lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak bu tür saldırılar düzenlediklerini aktardı.



KAHRAMANLARI UĞURLADIK

Öte yandan dün Afrin'de bir askerimiz daha şehit oldu ve şehit sayımız 12'ye çıktı. Türkiye, 12 kahramanını son yolculuğuna uğurladı. Şehitlerden Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (23), Adıyaman'da,Uzman Çavuşlar Hüseyin Şahin (28) ile Burak Akalın (28) Samsun'da, Uzman Çavuş Halis Koca (28) Adana'da, Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33) ile Uzman Çavuş Ali Akdoğan (23) İzmir'de, Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz' (27) Hatay'da, Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (30) Mersin'de, Uzman Çavuş Serdar Ege (41) Eskişehir'de, Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu (26) Giresun’da, Koray Karaca (25) İstanbul'da, Pilot Üsteğmen Erdem Mut ise Kırıkkale'de dualarla ebediyete uğurlandılar.

ŞEHİTLERDEN DUYGULANDIRAN VASİYET

Ö. Bilal Akpınar

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 19’uncu gününde şehit olan 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın, cep telefonundan şehit olursa ailesine iletilmek üzere attığı duygu yüklü mesajlar ortaya çıktı. Şehidin ailesine selam gönderdiği mesajında, “Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkârının, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur’a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah” ifadeleri yer alıyor.

Sergen Pamukçu

Şehitlerden Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun ağabeyine bıraktığı vasiyeti de duygulandırdı. Şehidin ağabeyi Selahattin Pamukçu, kardeşinin şehit olmadan 4 gün önce kendisine gönderdiği mesajda, “Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun” ifadelerini kullandığını belirtti.

Afrin’de 1266 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekâtında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, önceki günkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu.



49 NOKTA KURTARILDI

Bu arada TSK ve ÖSO, hekâtın 23’üncü gününde Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Hacı İskender köyü ile Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Serincek köyünü PYD/PKK’dan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde 1’i belde merkezi, 32’si köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 13’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 49 noktayı örgütten kurtarmış oldu.



TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINDA

Öte yandan Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK’ya ait obüs ve havan toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da sürerken birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.