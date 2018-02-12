Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte gerçekleştirilen HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde ihanet ve vatan hainliği rüzgârları esti. İstiklal Marşı’nın okunmadığı kongrede konuşmacılar Türk askerine ve Türk devletine kin kustu, şu anda Mehmetçiğin savaştığı PYD/PKK terör örgütü de HDP’li kurmaylara kutlama mesajı gönderdi.

Ana sloganı “Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız” olan kongreyi izlemek için sabahın erken saatinden itibaren salona gelmeler başladı. İşin garibi Türk askeri aleyhinde nefret kusan slogan atan HDP’lileri başlarına bir şey gelmesin diyerek koruyan ise salonun dışında yine Türk askeri ve polisiydi. Türkiye genelinde şehitler için cenaze töreni düzenlendiği sırada kongre salonunda ise HDP’liler sloganlar atıp, halay çekerek kutlamalar yaptı.



ÖNDER’DEN ÖCALAN’A SELAM

Tek liste ile girilen seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli aday olarak gösterildi. Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın ağzından ise skandal sözler döküldü. Mehmetçiğin Afrin’de telef ettiği teröristlere “Kendi kendini yöneten Afrin’e yapılan bu saldırı kabul edilemez. Halkımız kendini savunuyor” diye sahip çıkan Kemalbay, PKK terör örgütünün öldürdüğü sivillerden tek kelime söz etmeden Türk askerinin sivilleri öldürdüğü iftirasında bulundu.

HDP’nin Kürt olmayan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise başka bir skandala imza attı. “Buradan, Sayın Öcalan’ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” ifadelerini kullanan Önder, “Bize devredilen bayrağı biz bir başkana (Öcalan) devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz” dedi. Kongrede ihanet rüzgârı bununla da bitmedi. Mehmetçiğin şu anda Afrin’de savaştığı PKK/PYD’li teröristler de HDP’ye kutlama mesajı gönderdi.

Marşsız bayraksız kongre

İstiklal Marşı’nın okunmadığı kongrede sözde “devrim şehitleri” anısına saygı duruşunda bulunuldu. Salona kurulan ekranda yer alan küçük Türk bayrağı dışında salonda Türk bayrağı bulunmaması dikkati çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kongreye katıldı. Kongreyi yurt dışından da bazı davetliler izledi. Kongrede sık sık terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongrenin güvenliği için bütün birimlerden yaklaşık 3 bin 500 polis görev yaptı.