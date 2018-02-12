Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 16 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
12.02.2018 - 09:29 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler : Ankara,deaş,operasyon,
543016 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543016.aspx
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