Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda, bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.
Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu 2 fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü belirlendi.
ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER
1)-İsa Dilbirin, (2)-Dijwar Cernaf, (3)-Hesen Derazor, (4)-Şivan Serakaniye, (5)-Ebdulrahman Tamine, (6)-Rezan Zeydan, (7)- Delil Şivan, (8)-Sorej Dirbesiye, (9)-Hoğir Enteriye, (10)-Berkel Elzen, (11)-Zalid Feysel, (12)-Mihemmed Dilğeş, (13)-Serekol Masiro, (14)-Berwan Dirbesiye.
ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER
(1)-Asya Cudi, (2)-Helin Ereb, (3)-Beritan Sema, (4)-Sözdar Koçer, (5)-Awaz Kobane, (6)-Rehşan Gewer, (7)-Herekol Tekoşin, (8)-Arin Deniz, (9)-Deniz Demhat, (10)-Sözdar Heseke, (11)-Warsin Goran, (12)-Vivan Ebas, (13)-Ferman Awaz, (14)-Aram Özgür, (15)-Rozerin Çiya, (16)-Mijdar Agiri, (17)-Arjin Mazlum, (18)-Nupella Derik, (19)- Zozan Azad, (20)-Beritan Rojova.
Sabah