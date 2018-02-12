Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Büyük Kongresinde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve suçu ve suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
HDP kongresine soruşturma
12.02.2018 - 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP 3. Olağan Büyük Kongresinde terör örgütü elebaşının posterinin açılması ve Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin söylemler nedeniyle HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Etiketler : hdp,ankara,
543062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543062.aspx
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