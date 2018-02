Türkiye Gazetesi

Son dakika: Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan sonra Zeytin Dalı operasyonu ile Suriye sınırında destan yazan kahraman Mehmetçiğe kamuoyunda büyük bir destek var. A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür'ün yaptığı son kamuoyu araştırması da bu görüşü doğruluyor. Peki vatandaş Afrin Operasyonu'nun detayları hakkında bilgi sahibi mi? Harekatın kime karşı yapıldığını biliyor mu? Uluslararası kamuoyu ve ABD'nin tavrı hakkında ne düşünüyor? Tüm bu soruların cevabını yıllardır yaptığı kamuoyu araştırmaları ve siyasi analizleri ile bilinen Adil Gür, Sabah'tan İsa Tatlıcan'a açıkladı. İşte birbirinden çarpıcı o cevaplar...



AFRİN DUYARLILIĞI ÇOK YÜKSEK



-Afrin operasyonu ile ilgili herhangi bir kamuoyu araştırması yaptınız mı ?



Evet. Afrin operasyonu başladıktan sonra Türkiye genelinde 42 il'de, 3.225 hanede, yüz yüze görüşme yöntemiyle geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptık. Sadece operasyona olan desteği değil, kamuoyunun PYD ile ilgili düşüncelerini, ABD'nin tutumunu da içeren oldukça bilgilendirici bir çalışma oldu. Kamuoyunun Zeytin Dalı operasyonu konusunda çok duyarlı olduğu ve bu konuda tahminimizin çok üstünde bilgi sahibi olduğunu gördük.



HALK OPERASYONUN KİME YAPILDIĞINI BİLİYOR



-Harekatın kime karşı yapıldığını kamuoyu biliyor mu ?



Evet halkımızda bu konuda bir kafa karışıklığı yok. Halkımız bu operasyonun neden ve kime karşı yapıldığının bilincinde. Öncelikle bu harekatın kime karşı yapıldığını vatandaşın bilip bilmediğini sorduk. %54,5 PYD'ye, %20,2 PKK'ya, %5'in üzerinde de DAEŞ cevabı var. Yani harekatın ilk günlerinde bile halkın %80'inden fazlası bu harekatın kime karşı yapıldığını doğru biliyordu. Sanıyorum çalışma bu günlerde yapılsa doğru cevap kesinlikle %90'ların üzerinde çıkacaktı.



KAMUOYU PYD'NİN PKK UZANTISI OLDUĞUNU BİLİYOR



-Halkımız PYD'nin PKK ile aynı çizgide olduğunu biliyor mu, PYD hakkında kanaatler nasıl ?



Bu topraklarda yaşayanlar gerçekten feraset sahibi ve her şeyin farkında. PYD, PKK'nın uzantısı mı bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Halkın %85,4'ü "Evet, PYD PKK'nın uzantısı, aynı amacı güden bir örgüt" diyor. Kamuoyunda birtakım çevrelerin veya uluslararası şer cephelerinin aksine PYD, PKK'nın uzantısı değil diyen sadece %14,6. Bu rakamın içinde ideolojik nedenlerle hayır diyenler olduğu kadar, bilmeyenler de olabilir. Özetle kamuoyumuz PYD'nin PKK'nın uzantısı olduğu konusunda hemfikir.

Bu konuda çarpıcı veriler de var. Mesela, CHP seçmeninin %81,5'i, Kürt kökenli vatandaşlarımızın %58,4'ü de PYD PKK'nın uzantısı diyor. AK Parti ve MHP seçmeninin neredeyse tamamı PKK uzantısı derken, her 100 HDP seçmeninin 31 evet, 69'u hayır diyor. Özetle, HDP dışındaki tüm partilerin seçmeni PYD'nin PKK uzantısı olduğu konusunda hemfikirler.



-Yani vatandaşlarımız PYD'yi tehdit olarak mı görüyor?



"PYD'nin varlığı Türkiye için tehdit mi?" sorusuna ankete katılan her 100 kişiden 88'i evet Türkiye için tehdit diyor. PYD'yi PKK'nın uzantısı görenlerde bu oran %95'in üzerine çıkıyor.



Şu nokta önemli, Kürt vatandaşların %63,4'ü de PYD'yi Türkiye için tehdit olarak görüyor. AK Partililerin %97'si, MHP'lilerin %95'i, CHP'lilerin %83,4'ü hatta HDP'lilerin %36,4'ü de PYD tehdittir diyor.



%89'LUK DESTEK GİDEREK ARTIYOR



-O zaman Afrin operasyonunu vatandaşlarımız oldukça yüksek oranda destekliyor ?



Toplumun %88'inin tehdit gördüğü bir unsura operasyon yapılmasını doğru bulmasından daha tabi ne olabilir. Halkın %89'u Afrin harekatını doğru bulduğunu ve desteklediğini söylüyor. Bu destek giderek artıyor.



Sadece Batıda, Karadeniz'de ve İç Anadolu'da değil; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile destek %70'lerin üzerinde. Sadece HDP seçmeninin %78'i ve CHP seçmeninin küçük bir bölümü desteklemediğini söylüyor. Özetle; sokaktaki her 100 kişiden 89'u Afrin operasyonunu destekliyor, Devletinin ve Mehmetçiğin yanında.



Sadece Afrin operasyonu ile ilgili değil, Bugüne kadar yaptığımız tüm araştırmalarda "Türkiye'deki terör sorununu çözmek için gerekirse sınırlarımızın dışındaki tüm operasyonlara halkımızın destek verdiğini görüyoruz. Yani vatandaş Türkiye'nin terör sorununu çözmek için sınırlarımızın dışındaki bataklıkların kurutulması gerektiğini düşünüyor.



HER KESİMDEN ABD'YE ÖFKE VAR



-ABD'nin, PYD desteği ile ilgili herhangi bir soru var mıydı araştırmanızda ?



Elbette vardı. ABD'ye karşı kamuoyunda ciddi bir tepki var. "Sizce ABD PYD'yi niye destekliyor, şu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?" diye sorduk;



%43,6 ABD kendi çıkarları için bunu yapıyor,



%21,4 PYD'yi destekleyerek Türkiye'yi sıkıntıya sokmak istiyor,



%19,1 Kürtlerin bir devleti olsun istiyor,



%15,9 ise bölgede İsrail'i destekleyecek bir devlet kurmak, oluşturmak istiyor cevabı verdi.



Cevaplar farklı olsa da ABD'ye bir öfke var.



KÜRTLERİN YÜZDE 82'Sİ ABD'YE TEPKİLİ



-Peki Kürtler ne düşünüyor? ABD'yi dost ve müttefik olarak görüyor mu?



Hayır Kürtler de bu tuzağın farkında. Amerika'nın Kürtlerin gerçekten dost ve müttefiki olduğunu düşünenlerin oranı %21,0'dir. Ankete katılanların %79,0'u ise Amerika'nın Kürtlerin dost ve müttefiki olmadığı görüşünde.



Araştırmada çok çarpıcı bir sonuç var etnik kökeni Kürt olan vatandaşların %82,8'i de Amerika'nın Kürt'lerin dost ve müttefiki olmadığını düşünüyor. Bu çok ilginç. Yine aynı şekilde HDP'ye oy vereceğim diyen her 100 seçmenden 79'u da ABD Kürt'lerin dostu değil cevabı vermiştir. Bu da bölgede Kürtlerle birlikte hareket ettiği düşünülen ABD'ye Kürtlerin de güvenmediğini gösteriyor.



AFRİN OPERASYONU TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRDİ



-Toparlayacak olursak bu araştırmayı bir bütün olarak nasıl okumalıyız ?



Başta da söylediğim gibi halkımız feraset sahibi. Türkiye'nin terör belasından kurtulabilmesi için bu tür operasyonları doğru buluyor ve destekliyor. PYD ile PKK arasında hiçbir fark görmüyor.



Benim dikkatimi çeken en önemli sonuçlardan biri de şu; Yakın tarihimize baktığımızda toplumun bazı olaylar karşısında birleştiğini, ittifak ettiğini görüyoruz. Halbuki genelde ne sorarsanız sorun insanlar hep ideolojisini siyasi düşüncesini dikkate alarak cevap verirler. Birinin siyah dediğine karşı görüşte olan beyaz der. İşte yakın tarihimizde bunun 3 tane istisnası var. 15 Temmuz darbe girişimi, Kudüs çıkışı ve Afrin operasyonu. İşte bu 3 konuda kamuoyunun neredeyse ittifak halinde tek sesle cevap verdiğini görüyoruz.



Devletin bekası ve Milli meseleler söz konusu olduğunda hangi etnik kökenden, hangi mezhepten, hangi siyasi partiden olursa olsun bu ülkenin insanları safları sıklaştırıyor ve omuz omuza veriyorlar.



İşte bu birlik şuuru olduktan sonra, tehdit nereden gelirse gelsin, bu ülkenin birliğini ve dirliğini kimsenin bozamayacağına olan inancımız daha da perçinleniyor.