Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batalla, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesini AB'ye iletmesini olumlu bir adım olarak nitelendiren Batalla, "Vize serbestisine dair diyalog sürecinin yeniden başlatılması, bir süredir çıkmaza giren Ankara-Brüksel hattındaki ilişkilerin canlandırılması adına önemli." diye konuştu.

Batalla, AB Komisyonunun vize serbestisi konusunda 72 kriterden kalan 7 kritere dair belgeyi incelemesini beklediklerini ifade ederek, "Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması AB-Türkiye ilişkilerindeki büyük bir psikolojik engeli ortadan kaldıracaktır." öngörüsünde bulundu.

Marttaki Erdoğan-AB liderleri görüşmesi

AB liderlerinin 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek olmasına ilişkin ise Batalla, "Marttaki liderler buluşması ilişkileri etkileyen ve kritik öneme sahip sorunlara çözüm bulunması için önemli." şeklinde konuştu.

Batalla, taraflar arasında geçen aylarda görüşmelerin sınırlı düzeyde olduğunu anımsatarak, "Varna'daki görüşmeyi, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi ve farklılıklarımızın ortadan kaldırılması adına bir şans olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Suriyeli sığınmacılar

Batalla, Türkiye'nin Suriye'de 2011'de savaşın patlak vermesinden bu yana komşusundan gelen sığınmacılara ev sahipliği yapmasının "övgüye değer" olduğunu söyledi.

Suriyeli sığınmacılara yönelik AB'nin taahhüt ettiği sözleri yakın zamanda yerine getirmesinin beklendiğini dile getiren Batalla, özellikle eğitim ve iş gücünün entegrasyonu konusundaki projelerin önem arz ettiğini bildirdi.

"Türkiye'nin Avrupa'nın parçası olduğu unutulmamalı"

AB Uzmanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas da 26 Mart'ta Varna'da yapılacak liderler görüşmesi öncesinde Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin çalışma planını AB'ye sunmasını olumlu bir adım olarak yorumladı.

Nas, vize serbestisi konusunda "Kısa vadede hemen sonuç alınacağını beklememek lazım." diyerek, bundan sonraki aşamada Türkiye'nin yerine getireceğini söylediği konularda alacağı önlemlerin AB Komisyonu tarafından yeterli bulunması ve daha sonra da Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her zaman Avrupa'nın bir parçası olduğu unutulmamalı. Türkiye, Brexit sonrası AB'nin geleceğine yönelik tartışmalar ve planları yakından takip ederek AB'nin gelecek hesaplarının tamamen dışında kalma tehlikesinden kaçınmalı ancak burada söz sahibi olabilmek için AB reformlarına tekrar yönelmek şart."