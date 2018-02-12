Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacabey'de bir suç örgütünü 2 aylık teknik ve fiziki takibi aldı. Ekipler, uzun takip neticesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun ılma", "kasten adam yaralama" suçlarından Karacabey'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan B.K. (45), İ.K. (20), H.E.S. (25), E.Y. (30), M.K. (30), F.U. (35), Ü.M. (28), İ.Ö. (23) ile U.F. (23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.