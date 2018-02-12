Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’deki terör örgütü cephaneliklerini bombalıyor. Afrin ve Azez arasında yer alan Katme köyünde terör örgütü YPG’ye ait cephaneliğin vurulma anı görüntülendi. TSK ve ÖSO askerleri tarafından cephaneliğin bombalanmasının ardından dumanlar yükseldi.
Katme köyünde YPG cephaneliği vuruldu
12.02.2018 - 14:56 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürütülen “Zeytin Dalı harekatı” kapsamında Katme köyünde terör örgütü YPG’ye ait bir cephanelik vuruldu.
Etiketler : Katme köyü,
543111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543111.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER