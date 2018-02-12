Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’deki terör örgütü cephaneliklerini bombalıyor. Afrin ve Azez arasında yer alan Katme köyünde terör örgütü YPG’ye ait cephaneliğin vurulma anı görüntülendi. TSK ve ÖSO askerleri tarafından cephaneliğin bombalanmasının ardından dumanlar yükseldi.