15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dönemin kuvvet komutanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tanık olarak dinlenecek.
15 Temmuz darbe girişimi davasında flaş gelişme!
12.02.2018 - 17:41 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dönemin kuvvet komutanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tanık olarak dinlenecek.
Etiketler : 15 Temmuz,
543150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543150.aspx
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