15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dönemin kuvvet komutanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tanık olarak dinlenecek.