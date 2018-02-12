Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Elinde silah olduğu belirtilen eylemci polise teslim oldu. Bu kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.