İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Elinde silah olduğu belirtilen eylemci polise teslim oldu. Bu kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havaya ateş açıldı
12.02.2018 - 19:13 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olduğunu söyleyen ve silahlı olan bir kişi dolandırıldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Havaya ateş ettiği de iddia edilen zanlı polise teslim oldu.
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,silah sesleri,
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