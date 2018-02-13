Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davacı tarafın avukatı Emine Gün, gazetecilere açıklama yaparak, söz konusu haciz işleminin 2009’da başlatıldığını anlattı. Gün, şunları kaydetti: “Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu, ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy’e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıyla dosyayı kapattılar, müvekkillerim imza atıp parasını aldı.”

Musa Özalkan şehit olduktan sonra kendisinin icra takibi başlattığı şeklinde konunun anlaşılmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Gün, müvekkilleri Serkan ve Züleyha Saçan’ın, şehidin vefatından sonra alacaklarını nasıl tahsil edecekleri yönünde başvurusu üzerine icra işleminin yenilendiğini kaydetti.

Gün, dosya kapsamında daha önce aldığı 18 bin liralık vekâlet ücretini de şehit ailesinin istediği bir yere bağışlamak istediğini bildirdi. Gün’ün bu ücreti Mehmetçik Vakfına bağışladığı öğrenildi. Ancak vakıf bu bağışı reddetti.