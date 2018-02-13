Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere bugün Kuveyt’e gidiyor. DEAŞ’a karşı koalisyon ortaklarıyla bir araya gelecek Bakan Çavuşoğlu’nun gündeminde ağırlıklı olarak Afrin’de PYD/YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı olması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, DMUK Dışişleri Bakanları toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye’nin terörizmle mücadeleye katkıları ve DEAŞ, PKK/PYD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentileri vurgulayacak. 70’den fazla ülkeden dışişleri bakanının katılması beklenen toplantıda Bakan Çavuşoğlu, TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’de PYD/YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın amacını ve haklı gerekçelerini gündeme getirecek. “Türkiye’ye başka seçenek bırakmadılar” diyecek olan Çavuşoğlu’nun ayrıca, etkinlikler kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak. Öte yandan Kuveyt’te dün başlayan zirvede Irak’ın yeniden imarı gündeme gelirken bunun maliyetinin 89 milyar doları bulmasının beklendiği öğrenildi.